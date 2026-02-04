ダイヘンは続急伸し、昨年来高値を更新している。３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が１６３４億２３００万円（前年同期比４．９％増）、営業利益が１２４億７８００万円（同２１．７％増）だった。同時に取得総数３０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．２％）、取得総額４０億円を上限とする自社株買い及び３０万株の自社株消却を実施すると開示。好業績