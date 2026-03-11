サトウ食品が続伸している。１０日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）連結決算で、売上高４０４億４５００万円（前年同期比１１．４％増）、営業利益４９億９１００万円（同９９．８％増）、純利益３９億６８００万円（同２．１倍）となり、営業利益が通期予想を上回って着地したことに加えて、期末一括配当予想を７０円から７５円（前期７０円）へ引き上げたことが好感されている。 も