RIZAPグループは2月12日、2026年3月期 第3四半期(2025年4月1日〜12月31日)の連結決算(IFRS)を発表した。○営業利益15倍を実現驚異的な成長となった2025年売上収益は1,245億円(前年同期比3.0％減)と減収となった一方、営業利益は76.88億円(前年同期は4.93億円)と大幅増益を達成。親会社の所有者に帰属する四半期利益は▲17億4,400万円だが、これは第1四半期に計上したRIZAPに対する債権放棄に伴う一過性の会計影響によるものと説明