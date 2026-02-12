笹徳印刷 [東証Ｓ] が2月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比11.2％減の1.9億円に減ったが、通期計画の3.7億円に対する進捗率は53.8％に達し、3年平均の43.7％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比12.8％減の1.7億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12