¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤ÎÉÔÀµËÉ»ß¡×¤âÆüËÜÀª¤ËÄÉ¤¤É÷¤«¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¡Ê£±£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¡¢ÆüËÜ¤¬Æ±¼ïÌÜ½é¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤Î¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤ò´Þ¤à·×£µ¿Í¤¬¥¹¡¼¥Ä¤Îµ¬Äê°ãÈ¿¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤­¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤ÏÃË½÷¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê£Î£È¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç?¥¹¡¼¥ÄÌäÂê?¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯£³·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§