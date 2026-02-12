心身を痛めつけるほどの劣悪な職場環境からは、いち早く抜け出した方が身のためだ。投稿を寄せた兵庫県の50代男性は、かつて飲食業界で10数年にわたって働いていた。将来の独立を夢見ていた男性だったが、待ち受けていたのは想像を絶するブラックな労働環境だった。（文：長田コウ）「社会保険に入っていない会社なので手当は出ませんと言われ……」当時の勤務体系は、月曜から土曜が朝8時から深夜の2〜3時まで。唯一の日曜も、昼