ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル・予選が10日に行われ、日本愛が炸裂した海外選手がSNS上で話題を呼んでいる。5番目に登場したカザフスタンのアヤウリム・アムレノア。日本の視聴者が即座に視線を送ったのはヘルメットだ。人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター嘴平伊之助のステッカーが確認できる。X上でも「ヘルメットに鬼滅の刃キャラがついてる笑」「今滑った選手のヘ