オス猫の接し方のポイント 1.甘えたい気持ちを受け止める オス猫は「人と一緒にいたい」という気持ちが行動に出やすい傾向があります。 後をついて回る、膝に乗る、鳴いて呼ぶといった行動は、わがままではなく安心を求めるサインで、近くにいるだけで心が落ち着くタイプの子は多いです。 忙しいときに長時間構う必要はありません。名前を呼ぶ、優しく撫でる、ひと声かけるだけでも十分です。 甘えを受け止めてもらえ