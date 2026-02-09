2月8日に投開票が行われた衆院選。新潟4区では自民党の元職・鷲尾英一郎氏が中道改革連合の前職・米山隆一氏を下して当選を果たしました。鷲尾氏の喜びの声を紹介します。 ■自民・元鷲尾英一郎氏喜びの声 改めまして、皆様、本当にこの選挙戦、一緒に戦ってくださいまして、そしておかげさまで、当選という結果を勝ち取ることができました。皆さん、本当にありがとうございました。この豪雪の選挙戦でございます。道路にも雪