〈「患者に自分の精子を注入」何人もの女性を妊娠させた“不妊治療の名医”…30年後に発覚した“おぞましすぎる方法”《生まれた子供がとった行動は…》〉から続くメッセージアプリ・テレグラムのCEOでロシア出身の大富豪、パヴェル・ドゥルフ（41）は、精子提供によって100人以上の子供を持っていることで知られている。2025年には自分の財産を子供たちに全て公平に配分すると明らかにし、注目を集めた。多くの子供をもうけよう