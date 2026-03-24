約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈守秘義務が課されている検事が「自分たちにとって有利な情報」を「故意に」マスコミにリークしている、異常な実態〉に引き続き、選んではいけない弁護士の3つの特徴について詳しく見ていき