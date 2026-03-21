古代文明「ディルムン」の古墳調査で見つかった人骨（アアリ古墳群西考古学プロジェクト提供）中東バーレーンで約4千年前に栄えたとされる古代文明「ディルムン」の古墳群で、最古級とみられる王墓を発見したと、日本の発掘調査グループが21日、東京都内で開かれた報告会で発表した。メンバーで東京文化財研究所の安倍雅史保存計画研究室長（49）は取材に「ディルムンは謎だらけで、今回の発見は国際的に大きな成果だ。焦らず、