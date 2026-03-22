広島市の原爆供養塔には、引き取り手が見つからないおよそ7万人の遺骨が納められています。広島市は去年、骨つぼに残された遺髪で初めて「DNA型鑑定」を実施。「梶山初枝さん」と特定された遺骨が、遺族の元に返りました。初枝さんの妹 大門美智子さん「夢を見ているよう。胸がいっぱい」