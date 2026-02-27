毎日の何気ない選択が、5年後・10年後の自分のコンディションを左右します。未来の自分を後悔させないために、いまの行動を見直してみませんか。今回は老化を促すと指摘されている生活習慣を紹介するとともに、今日から取り入れられる改善のヒントを解説します。気づかないうちに老化は始まっている気づかないうちに老化は始まっている?「老化＝高齢になってから始まるもの」と思われがちですが、身体の変化は年齢に関係なく少しず