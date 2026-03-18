新種のトカラムシクイ（山階鳥類研究所提供）山階鳥類研究所（千葉県我孫子市）などの研究チームは18日、鹿児島県・トカラ列島に分布するムシクイ科の鳥が新種と判明したと発表した。東京都の伊豆諸島に生息するイイジマムシクイと同種とされてきたが、DNAや体の形、鳴き声などの分析結果から、280万〜320万年前に分岐したと推定。「トカラムシクイ」と命名し、国際学術誌にオンライン公開された。生息範囲が狭く、個体数が少な