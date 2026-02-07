Image: shutterstock GoogleのAIアプリ「Gemini」の月間アクティブユーザー数が7億5000万人を突破したと、Google親会社のAlphabet四半期決算で、CEOであるサンダー・ピチャイ氏が発表しました。Gemini 3で加速前四半期決算時点では6億5000万だったので、この数ヶ月で1億ユーザーも増加したことになります。ユーザー数成長の鍵となっているのは、昨年11月に発表されたGemini 3。Gemini 3の性