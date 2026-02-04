元「TOKIO」の長瀬智也（47）が4日に自身のインスタグラムを更新し、衆院選（8日投開票）について言及した。長瀬は「今週末はいよいよ衆議院選挙ですね」と切り出すと「サーキットでは同じ走り方だと何度タイムアタックをしてもタイムは変わりません今より早く走るためには今までとは違う走り方でないとタイムは変わらない走行ラインを変えたり動作やタイミングを変えなければいつまでも同じままつまり政治も同じ」と私