株式会社吉野家は、2026年2月5日（木）11時から2月19日（木）15時までの期間、全国の吉野家店舗にて各種超特盛丼を税込価格から100円引きで提供する「超特盛祭」を開催する。■ボリューム満点の超特盛メニューをお得に楽しめる「超特盛祭」では、定番の牛丼超特盛をはじめ、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼、豚丼超特盛、牛カルビ丼超特盛など、ボリューム満点の超特盛メニューをお得に楽しめる。店内飲食はもちろん、テイクアウ