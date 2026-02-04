人気の超特盛シリーズをお得に楽しめる！吉野家、「超特盛祭」を2月5日（木）より開催
株式会社吉野家は、2026年2月5日（木）11時から2月19日（木）15時までの期間、全国の吉野家店舗にて各種超特盛丼を税込価格から100円引きで提供する「超特盛祭」を開催する。
■ボリューム満点の超特盛メニューをお得に楽しめる
「超特盛祭」では、定番の牛丼超特盛をはじめ、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼、豚丼超特盛、牛カルビ丼超特盛など、ボリューム満点の超特盛メニューをお得に楽しめる。店内飲食はもちろん、テイクアウトでも利用できるため、自宅や職場でも吉野家の超特盛メニューを楽しめる。また、過去に好評を博した「スタミナ超特盛丼」がおいしくなって再販売する。
※一部販売していない店舗がある
■超特盛祭概要
・実施期間：2026年2月5日（木）11:00 〜 2026年2月19日（木）15:00
〇実施店舗：全国の吉野家店舗（一部店舗を除く）
〇対象商品（店内飲食・テイクアウト対象）
・各種牛丼超特盛・各種豚丼超特盛・各種牛カルビ丼超特盛
・スタミナ超特盛丼・にんにくマシマシから揚げ超特盛丼
〇内容：対象商品を税込価格から100円引き
■スタミナ感と食べ応えを追求した「スタミナ超特盛丼」
「スタミナ超特盛丼」は、牛煮肉と牛カルビ肉に背脂をプラスすることで、スタミナ感と背徳感を感じられる食べ応えをさらに高めた。さらに、別添のにんにくをたっぷり効かせた「にんにくマシマシだれ」を合わせることで、力強い味わいに仕上げている。追い飯も付いており、ボリュームだけでなく味にもこだわった、疲れた体にパワーを感じていただける商品だ。
＜詳細情報＞
商品名：スタミナ超特盛丼
本体価格：1,156円
店内税込価格：1,271円
テイクアウト税込価格：1,248円
※超特盛祭期間中は、税込価格から100円引き
■特設サイト
