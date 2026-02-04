「お願いしますよ、ホントに！」――元衆院議員の杉村太蔵さん（タレント）が憤然とした。日本商工会議所の小林健会頭は2026年2月3日の定例会見で、総選挙でほとんどの政党が消費税減税を公約にしていることについて、財政悪化の懸念が広がれば、国内外で信用不安が生じる恐れがあるとして、「非常に慎重にすべきである」と語った。また、税率変更にともない、企業の税務処理などの負担も生じるため、「中長期的な視点で踏み込んだ