（桃園空港中央社）日本トランスオーシャン航空（JTA）は3日、台北（桃園）―那覇間に国際線定期便を就航させた。1日1往復運航する予定。桃園国際空港で行われた記念セレモニーで交通部観光署（観光庁）の陳玉秀（ちんぎょくしゅう）署長は、台湾と沖縄の往来のさらなる拡大に期待を示した。那覇からの初便は桃園空港到着後、消防車による放水アーチで歓迎を受けた。JTAは2011年以降、複数回台湾にチャーター便を運航していたが、