2026年中には初飛行を行う？ボーイング・ディフェンスは2026年1月31日、無人給油機として開発中のMQ-25「スティングレイ」量産型が、初のタキシングテストを実施したと発表しました。【動画】え、機体側が自らの判断で!? これが自律移動するMQ-25「スティングレイ」ですテストは、ミズーリ州セントルイス郊外にあるボーイングの施設で行われました。MQ-25は、自律的に移動することに成功し、初飛行に向けた重要な前段階を完了