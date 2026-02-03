北朝鮮では年初を迎え、今年1年間に各世帯が果たすべき「社会的課題（ノルマ）」の量が人民班（町内会に相当する住民組織）の各家庭に提示されたことが伝えられた。今年も例年通り少なくない課題が下され、人民班の世帯からはため息や嘆きの声が漏れているという。咸鏡北道のデイリーNK内部消息筋は27日、「清津市や会寧市など道内の市・郡で人民班ごとの人民班会議が開かれ、そこで各世帯が1年間に遂行すべき社会的課題量が割り当