元日に結婚を発表した女優の長澤まさみ（38）は、夫である映画監督・福永壮志氏（43）との新婚生活を海外で送る予定だ。福永氏は、真田広之がプロデューサーと主演を務める配信ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の監督を担当することが決まっており、長澤も長期休養を取って撮影が行われるカナダへ帯同するという。夫とともに海を渡ることを決めた背景には、もう1つの大切な理由があった──。映画関係者が語る。【写真】長澤まさ