明石家さんま（2025年5月撮影）日刊スポーツ

明石家さんま、長澤まさみ結婚で大恥「まさか結婚の報告や思えへんから…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 明石家さんまが10日のラジオで、長澤まさみの結婚で大恥をかいたと明かした
  • オーストラリア旅行中、同行者の浅田美代子の元に長澤から連絡があったそう
  • 「まさか結婚の報告や思えへんから」と普段のノリで電話を代わったという
記事を読む

関連の最新ニュース

長澤まさみが結婚

記事時間

明石家さんま、長澤まさみ結婚で大恥「まさか結婚の報告や思えへんから…」

記事時間

icon

01/03 13:05

長澤まさみ、結婚報告の直筆文字が話題に「綺麗でびびった」

記事時間

icon

01/01 12:05

長澤まさみが結婚発表 お相手は映画監督の福永壮志氏

おすすめ記事

  • スポニチ
    和田アキ子　正月に珍事件発生　分量を間違えてカレーのルーを150人分買う「50人前とは…」 2026年1月10日 14時48分
  • 「電撃発表もあり得る」さらに麗しくなった秋篠宮家次女・佳子さま“気になるご結婚のタイミング”
    「電撃発表もあり得る」さらに麗しくなった秋篠宮家次女・佳子さま“気になるご結婚のタイミング” 2026年1月10日 8時0分
  • 中居正広氏（写真：本誌写真部）
    《15年撮らせなかった》中居正広氏　ツーショット報道に業界騒然…マスコミとの攻防の裏にダンサー恋人の“プロ彼女”伝説 2026年1月10日 11時0分
  • 「ありえない！」日本に来た外国人が“当たり前”のレベルの高さに衝撃…母国に帰りたくなくなる理由
    「ありえない！」日本に来た外国人が“当たり前”のレベルの高さに衝撃…母国に帰りたくなくなる理由 2026年1月10日 21時19分
  • STVニュース北海道
    【速報】「死体を店内の壁の中に入れて隠した」飲食店で女性の遺体発見　死体遺棄容疑で男逮捕　日高町 2026年1月10日 15時21分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. アッコ 間違えてルー150人分買う
    2. 2. 佳子さま ご婚約は電撃発表か
    3. 3. 中居氏のツーショット 業界騒然
    4. 4. 日本の「当たり前」に外国人衝撃
    5. 5. 「死体を店の壁に入れた」逮捕
    6. 6. 「逃走中」前回成功者5分で確保
    7. 7. ラーメン二郎 おう吐行為に言及
    8. 8. 「女性の鼻を数発殴って車に押し込んだ」埼玉女性遺体
    9. 9. 大田区で社長殺害か 45歳男逮捕
    10. 10. 元青汁王子「13日に歴史は動く」
    1. 11. こじるり 友人に「プロポーズ」
    2. 12. 元関係者逮捕のGACKTに冷めた声
    3. 13. 「ソープの墓場」と言われた色街
    4. 14. 維新364人「国保逃れ」疑惑 批判
    5. 15. 栃木県立高アポなし突撃 物議に
    6. 16. mirumi 次なるヒットアイテムに?
    7. 17. 中国企業「輸出取りやめたい」
    8. 18. 女性遺棄事件「鼻を数発殴った」
    9. 19. 丸刈り謝罪も…消えない不信感
    10. 20. 銭湯で「やめてほしい」NG行為は
    1. 1. 佳子さま ご婚約は電撃発表か
    2. 2. 日本の「当たり前」に外国人衝撃
    3. 3. 「死体を店の壁に入れた」逮捕
    4. 4. 「女性の鼻を数発殴って車に押し込んだ」埼玉女性遺体
    5. 5. 大田区で社長殺害か 45歳男逮捕
    6. 6. 「ソープの墓場」と言われた色街
    7. 7. 維新364人「国保逃れ」疑惑 批判
    8. 8. 女性遺棄事件「鼻を数発殴った」
    9. 9. 生徒の暴行動画拡散 緊急会議へ
    10. 10. 「マイルドサイコパス」の特徴
    1. 11. 社長殺害 不思議に思った男の母
    2. 12. 高齢男性「人と話すの1年ぶり」
    3. 13. 天皇家と皇嗣家の「差」露呈か
    4. 14. 暴行恐喝の風俗店員 法廷で号泣
    5. 15. 都内13市町に「林野火災警報」
    6. 16. 社長殺害か 部下の男は同級生
    7. 17. 米男性 遺体100体超を発見か
    8. 18. 生徒の暴行動画 市教委が謝罪
    9. 19. 意外と知らない「男性不妊」実態
    10. 20. トケマッチ元代表 潜伏崩壊の訳
    1. 1. 銭湯で「やめてほしい」NG行為は
    2. 2. 「育休もらい逃げ」批判 懸念も
    3. 3. スマホ紛失「突飛な憶測」が拡散
    4. 4. 生放送で「進次郎覚醒」驚愕の声
    5. 5. 社長装い「振り込んで」詐欺急増
    6. 6. 福男選びで異例のレース展開に
    7. 7. 母子4人死亡 2階は無残な有り様
    8. 8. 高市早苗首相 衆院解散を検討
    9. 9. 高市首相 衆院解散検討を伝達
    10. 10. 自撮りのためクマへ突進の末路
    1. 11. 座席で「領域侵犯」JRらの対策
    2. 12. 日本保守党 元党員が刑事告発か
    3. 13. 早期解散あり得る 政権内で浮上
    4. 14. 野党第一党の立民 支持率は1桁台
    5. 15. 高市政権安定へ勝負…衆院解散検討、高支持率で慎重論振り切る
    6. 16. 「ラブホ密会」問題も何のその！小川晶前市長の超“人たらし”戦略 12日投開票の前橋市長選情勢
    7. 17. 衆院解散検討、総務省が都道府県選管に「至急の連絡」で準備要請…与野党は候補者擁立や公約作り加速
    8. 18. 山尾氏 小5との会話にヤラセ疑惑
    9. 19. 終電前に壱角家で血糖値爆上がり
    10. 20. 首相、通常国会冒頭の衆院解散検討を伝達
    1. 1. mirumi 次なるヒットアイテムに?
    2. 2. 中国企業「輸出取りやめたい」
    3. 3. AIで性的な姿に加工 英で禁止か
    4. 4. 米移民当局の女性射殺 疑問浮上
    5. 5. デモ参加者は死刑表明 イラン
    6. 6. 性暴力受けた ハマス元人質告白
    7. 7. 中国 レアアース新規契約を停止
    8. 8. 米で医療保険料が高騰 市民悲鳴
    9. 9. 「千と千尋」のカオナシは誰?
    10. 10. スマホ電池切れで手に刃物 香港
    1. 11. クレカ金利上限を1年間10％に 米
    2. 12. 中国、成人の半数が睡眠に悩み
    3. 13. 質店でサル大暴れ 米テネシー州
    4. 14. 「真珠の耳飾りの少女」来日へ
    5. 15. 委マドゥロ氏の亡命 打診失敗か
    6. 16. 2度目の発射 露は西側の警告か
    7. 17. 「クスリ漬けにされたのでは」
    8. 18. 超絶セクシー米女優が「別人」に
    9. 19. 北 韓国の無人機を撃墜と発表
    10. 20. アメリカ人観光客 日本食に驚き
    1. 1. イオン アオキHDと業務提携解消
    2. 2. 退職申し出→上司「あ、そっか」
    3. 3. トライアルの１２月既存店売上高は３カ月ぶり前年割れ
    4. 4. 名古屋は「チャンス手放した」か
    5. 5. 豚熱、全頭処分取りやめ 農水省
    6. 6. 「高市トレード」再び見られるか
    7. 7. 楽天ペイ、最大還元率が1.5%→1%
    8. 8. 東京23区で家庭ごみ有料化検討
    9. 9. 胃痛による経済損失は年2.7兆円?
    10. 10. 預金通帳で分かる「脱税の気配」
    1. 11. 東武野田線の駅 謎の工事が進行
    2. 12. 年収200万円「独身税」の負担額
    3. 13. 資さんうどん 冬季限定メニュー
    4. 14. 1年ぶり 一時1ドル=158円台に
    5. 15. ミスドの地位決して揺るがぬ理由
    6. 16. 駅弁 相次ぐ廃業・撤退で危機的
    7. 17. 孫正義氏 6兆円超の投資に賭けた
    8. 18. 自分に合う映画優待の選び方
    9. 19. 元エリートが直面した「窮地」
    10. 20. リカバリーウェア 脆弱性露呈か
    1. 1. Windows11搭載PCの「CMOS」とは
    2. 2. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
    3. 3. 【楽天モバイル】固定回線化におすすめ！1円モバイルWi-Fiルーター！「Rakuten WiFi Pocket Platinum」を7ヵ月間利用して感じたメリット7点
    4. 4. ラスベガスの「お掃除ロボ」紹介
    5. 5. Core Ultra Series 3の性能を先行ベンチマークテスト、GPUの″強さ″光る
    6. 6. 最近の冷蔵庫のコンプレッサーは「寿命が犠牲になっている」との指摘
    7. 7. 新製品レビュー：“高機能”レンズ一体型カメラ特集：富士フイルム X100VI　ボディ内手ブレ補正で実用性が高まった、人気シリーズの最新モデル
    8. 8. 「イザ！」でコンロからストーブに変身。イワタニの新作が頼もしすぎる
    9. 9. 象印「炎舞炊き」新モデル登場
    10. 10. Pixel Watch 4に新たな機能追加
    1. 11. Cloudflareがイタリア規制当局による26億円相当の罰金に直面、パブリックDNSリゾルバー「1.1.1.1」で海賊版サイトのブロックを拒否したため
    2. 12. モバイルWi-FIルーター(ポケット型Wi-Fi)人気ランキングTOP6！
    3. 13. SBが米OpenAIとの戦略的提携
    4. 14. 1分でサクッと刃が整う。料理の生産性を上げるツール、見つけた
    5. 15. NTTドコモのDaydream対応LG製ハイエンドスマホ「V30+ L-01K」を写真と動画で紹介！大画面6インチ縦長“ほぼ全画面デザイン”で軽く持ちやすい【レポート】
    6. 16. AI専門チャンネルが解説！Sora 2、Veo 3.1など、2026年冬最新の無料で使える人気動画生成AIツールの使い方！
    7. 17. “大人には聞こえない”CDが発売
    8. 18. Xbox・PC同時接続/立体音響対応「Xboxワイヤレスヘッドセット」。10,978円
    9. 19. コンテンツ環境がおもしろくなるApple TVの使い方 - 基本と設定編
    10. 20. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
    1. 1. フワちゃん、涙のプロレス初勝利「夢みたい」４戦目でついに…師弟タッグで勝ち名乗りも「自力勝利ではないので図に乗らない」と自戒
    2. 2. 大谷翔平の輝きに米スターも驚愕
    3. 3. 井上尚弥「長期の休息必須」の声
    4. 4. Jリーグ側の発言「常識がない」
    5. 5. U-23日本代表、アジアカップ連勝
    6. 6. 別大マラソンに9人の「原軍団」
    7. 7. 高校サッカー 決勝は初進出同士
    8. 8. 大相撲・豊昇龍 思わぬ誤算に
    9. 9. 伊藤麻希がスターダム電撃入団
    10. 10. FAの辰己「言えることがない」
    1. 11. 大谷元同僚に韓国代表の可能性
    2. 12. 西武への譲渡金、本当はいくら?
    3. 13. 「同姓同名」のみちょぱから声援
    4. 14. カー娘「押し出すスイープ」禁止
    5. 15. 桃田賢斗が結婚「感謝しかない」
    6. 16. 稲本潤一氏が川崎FのFROに就任
    7. 17. 復帰の三笘薫は着々と完全復調へ
    8. 18. FA選手引き留めにステーキ無料
    9. 19. オリックス宮城大弥結婚していた
    10. 20. J1川崎が新加入 会見で実感示す
    1. 1. アッコ 間違えてルー150人分買う
    2. 2. 中居氏のツーショット 業界騒然
    3. 3. 「逃走中」前回成功者5分で確保
    4. 4. ラーメン二郎 おう吐行為に言及
    5. 5. 元青汁王子「13日に歴史は動く」
    6. 6. こじるり 友人に「プロポーズ」
    7. 7. 元関係者逮捕のGACKTに冷めた声
    8. 8. 栃木県立高アポなし突撃 物議に
    9. 9. 丸刈り謝罪も…消えない不信感
    10. 10. 30日は永野芽郁の「運命の夜」か
    1. 11. モデルが「ドアップで」盗撮訴え
    2. 12. みな実 嫌われてた期間が長すぎ
    3. 13. ちゃんみな 紅白で「唯一のNG」
    4. 14. やす子のイロモネア「面白い?」
    5. 15. ニノさん timelesz押しの末路か
    6. 16. やす子、フジに怒る「クソ野郎」
    7. 17. GACKT「ヘドが出る」FC運営会社元役員が女子中学生AV無断販売→逮捕の報道に「人として決定的に壊れている」
    8. 18. 引退から5年 元ザブングルに反響
    9. 19. 目黒蓮主演作 監督は酷評祭り?
    10. 20. 米倉 彼氏の「完全逃亡疑惑」
    1. 1. 「うちの夫おかしい」離婚検討
    2. 2. ワークマンの1500円パンツ
    3. 3. 解散しよう 一夫多妻が「崩壊」
    4. 4. 首元スッキリ 大人ショートボブ
    5. 5. 赤穂坂越へ牡蠣を求めて！「海鮮問屋 城」で海鮮BBQ
    6. 6. アパレル業界で10年の接客経験
    7. 7. マンゴー×杏仁 冬限定の一杯
    8. 8. 妻を鬼嫁扱い 最低な夫に怒り
    9. 9. 一点投入で垢抜け しまむら服
    10. 10. 「食べて痩せる」16kg減の方法
    1. 11. 「近距離に強い」毛穴隠しコスメ
    2. 12. 無印の「地味見え回避」コーデ術
    3. 13. 意外な電車の忘れ物・落とし物
    4. 14. 実力派「優秀肌ケア液」が話題に
    5. 15. 突然の乳がん宣告 日常が激変
    6. 16. 「ミスタードーナツ」のランドセルが今年も発売決定！　新色「オールドファッション」など全8種
    7. 17. 池袋の「ちいかわレストラン」で“討伐フェア” がスタート！討伐シーンを表現した討伐フェア限定のメニューを全品紹介
    8. 18. 中国へ帰っても上野動物園の“アイドル”たちとずっと一緒！パンダ3頭が日常に溶け込む新グッズがフェリシモから登場
    9. 19. ケアベア™×サンキューマート♡ALL390円で叶うパジャマパーティー雑貨
    10. 20. 0歳児から保育園に? 議論呼ぶ