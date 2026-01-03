長澤まさみ （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

長澤まさみ、結婚報告の直筆文字が話題に「綺麗でびびった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 1日、長澤まさみが映画監督・福永壮志氏との結婚を発表した
  • 東宝芸能の公式サイトに掲載され、直筆のコメントがネット上で話題に
  • 「字が綺麗...長澤まさみって完璧すぎるな」などの声があがっている
記事を読む

長澤まさみが結婚

長澤まさみ、結婚報告の直筆文字が話題に「綺麗でびびった」

01/01 12:05

長澤まさみが結婚発表 お相手は映画監督の福永壮志氏

