ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 長澤まさみが結婚発表 お相手は映画監督の福永壮志氏 長澤まさみ 芸能人の結婚 エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース 長澤まさみが結婚発表 お相手は映画監督の福永壮志氏 2026年1月1日 12時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 1日、長澤まさみが東宝芸能の公式サイトで結婚を発表した お相手は、映画監督の福永壮志氏 「これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントを寄せた 記事を読む おすすめ記事 長澤まさみが結婚発表 芸能界から祝福の声 ドランク塚地「新年早々めでたい話題！」 2026年1月1日 12時37分 長澤まさみ、結婚を発表 元日に超サプライズ ファン「2026年で1番の衝撃」「まさみちゃん、おめでとう！」 2026年1月1日 12時23分 長澤まさみ、元日に結婚を発表 お相手は映画監督・福永壮志氏「お互い支え合いながら」【全文】 2026年1月1日 12時6分 「顔ちっさ！！！」豊昇龍、石原さとみとの2ショットで“ガチガチ”緊張 「めっちゃ豪華」「横綱の特権」と反響 2025年12月30日 20時0分 Mリーグ公式実況・松嶋桃、妊娠を発表 お相手は「大学時代の同級生です」 2025年12月29日 13時1分