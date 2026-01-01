長澤まさみ （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

長澤まさみが結婚発表 お相手は映画監督の福永壮志氏

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 1日、長澤まさみが東宝芸能の公式サイトで結婚を発表した
  • お相手は、映画監督の福永壮志氏
  • 「これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントを寄せた
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    長澤まさみが結婚発表　芸能界から祝福の声　ドランク塚地「新年早々めでたい話題！」 2026年1月1日 12時37分
  • 長澤まさみ　photo：田中達晃（パッシュ）（C）oricon ME inc.
    長澤まさみ、結婚を発表　元日に超サプライズ　ファン「2026年で1番の衝撃」「まさみちゃん、おめでとう！」 2026年1月1日 12時23分
  • 長澤まさみ（C）モデルプレス
    長澤まさみ、元日に結婚を発表 お相手は映画監督・福永壮志氏「お互い支え合いながら」【全文】 2026年1月1日 12時6分
  • 「顔ちっさ！！！」豊昇龍、石原さとみとの2ショットで“ガチガチ”緊張　「めっちゃ豪華」「横綱の特権」と反響
    「顔ちっさ！！！」豊昇龍、石原さとみとの2ショットで“ガチガチ”緊張　「めっちゃ豪華」「横綱の特権」と反響 2025年12月30日 20時0分
  • 松嶋桃が妊娠を発表
    Mリーグ公式実況・松嶋桃、妊娠を発表　お相手は「大学時代の同級生です」 2025年12月29日 13時1分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
    2. 2. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
    3. 3. 本郷奏多 一般女性との結婚報告
    4. 4. 有吉NHKに怒られたか 憶測広がる
    5. 5. IZAM 吉岡美穂との離婚を発表
    6. 6. 長澤まさみ結婚 相手は映画監督
    7. 7. 【紅白】有吉弘行の“あのポーズ”がネットで話題　集中できないファン続出「紅白より有吉さんの指が…」
    8. 8. 永野芽郁 今はまだ色々と難しい
    9. 9. 安住アナ 第1子女児誕生を公表
    10. 10. 「9mm」かみじょうちひろが脱退
    1. 11. 松井珠理奈&辻本達規が結婚 全文
    2. 12. 3歳男児 マンション9階から転落
    3. 13. 声優の楠木ともり 結婚を発表
    4. 14. 松井珠理奈 辻本達規と結婚報道
    5. 15. 柏木由紀とすがちゃん年内結婚か
    6. 16. 紅白 綾瀬はるかの衣装が国宝級
    7. 17. もしも「お餅」が喉に詰まったら
    8. 18. 禁句か 紅白で歌詞2文字変わる
    9. 19. 新幹線個室 23年ぶりに復活へ
    10. 20. ちゃんみな＆HANA、新年ブランドビジュアル・映像発表「NO LABEL MUSIC」公式SNSも開設
    1. 1. 3歳男児 マンション9階から転落
    2. 2. もしも「お餅」が喉に詰まったら
    3. 3. 新幹線個室 23年ぶりに復活へ
    4. 4. 「ラブホ空港」3つの唯一無二
    5. 5. 1日未明に川遊び 高校生岸戻れず
    6. 6. 男性遺体「動物が食べたのでは」
    7. 7. 非情な差し押さえも 異例展開に
    8. 8. 異臭&肉の色が変 炎上したおせち
    9. 9. 年末ジャンボ宝くじ当せん番号は
    10. 10. 朝食ビュッフェでのNG行為に賛否
    1. 11. ネイリストの女性が死亡 殺人か
    2. 12. 新宿駅近くで歩道に車 3人が搬送
    3. 13. 天皇陛下の新年ご感想文書 全文
    4. 14. 年末に娘帰省 イヤな予感当たる
    5. 15. 首から血を流し倒れている女性を発見…死亡　事件の可能性も視野に捜査　茨城・水戸市
    6. 16. 「サウナが燃えている」火事被害
    7. 17. 大晦日の池袋でトレカ強盗 逃走
    8. 18. シニアが渡すお年玉の定番金額
    9. 19. こども園で誤嚥 3歳が寝たきりに
    10. 20. 居酒屋 店員が素手でつまみ食い
    1. 1. 帰省先で寿司カチカチ→家族崩壊
    2. 2. 高市氏が年頭所感 希望生みだす
    3. 3. 元死刑囚と獄中結婚…妻の苦悩
    4. 4. 岡山中3行方不明 足取りつかめず
    5. 5. 午年（うまどし）生まれは940万人　新成人は109万人
    6. 6. 首相 公邸で「お化けまだ出ず」
    7. 7. 衆院選立候補予想者が700人超
    8. 8. 年金額に女性絶句 納得いかない
    9. 9. 母子4人死亡事件 父親は憔悴か
    10. 10. 母も解けず検索…小6の面積問題
    1. 11. ベロ舐められた4歳女児 不登園に
    2. 12. ナイツの漫才に神谷代表が反応
    3. 13. スマホない時代何して過ごした?
    4. 14. 予算成立前後に政局のヤマ場　解散判断、連立拡大も焦点
    5. 15. 脱走のオオカミ 一夜明けた状況
    6. 16. 貧しい幼少期を恨み実家を捨てた
    7. 17. TBSで衝撃的な「コンプラ違反」
    8. 18. 200万円奪い、外国人逃走 茨城
    9. 19. 冬コミ 東京ビックサイトで開幕
    10. 20. NEWS山下妹が民主秘書をクビ
    1. 1. ビーバーのダムで約2億の節約に
    2. 2. トランプ氏左手に「あざ」で疑念
    3. 3. プーチン氏の秘密宮殿に衝撃
    4. 4. ガンジス川の沐浴で日本人放尿か
    5. 5. 「注射おばさん」出国禁止措置
    6. 6. 習氏「歴史の潮流止められない」
    7. 7. 台湾統一妨げられない 習近平氏
    8. 8. 壁画修復「失敗」話題 女性死去
    9. 9. FA-50の改修 米の姿勢が影響か
    10. 10. ケネディ氏の孫 35歳で亡くなる
    1. 11. 習近平氏 新年に重要な「挨拶」
    2. 12. 中国「日本軍服」を取り締まる法
    3. 13. 英&欧大陸結ぶ高速鉄道 運休に
    4. 14. サムスンらへ「一時救済」の訳
    5. 15. 中国軍がロケット弾27発を発射
    6. 16. 露と北朝鮮 やや奇妙なやり取り
    7. 17. ウ大統領「署名するつもりない」
    8. 18. 新華社が北京で開催 中国の変化
    9. 19. 約55億円…現金など盗まれる 独
    10. 20. マチュピチュ近くで邦人2人ケガ
    1. 1. ヒートテック買替タイミング判明
    2. 2. 大晦日のUber 20km超案件が多発
    3. 3. トヨタで退職者絶えぬ理由 TOP3
    4. 4. おせちは筑前煮で高血圧一直線に
    5. 5. 「神様に無礼」おみくじのタブー
    6. 6. 「あけおめ、離婚して」夫は硬直
    7. 7. 新卒でJAに入社→9カ月で退職
    8. 8. 通帳投げる 正月に父親が大激怒
    9. 9. 年末に娘帰省 イヤな予感当たる
    10. 10. 神社で守るべき基本マナーとは
    1. 11. 人間関係とは無縁「ひとり起業」
    2. 12. 新幹線個室 23年ぶりに復活へ
    3. 13. 初日の出待機させない? PA閉鎖へ
    4. 14. 郵便集配500拠点を統廃合へ 検討
    5. 15. 公務員は退職金がいい 本当か
    6. 16. 初心者が陥る 株式投資の「罠」
    7. 17. コメダの2026年福袋 2種を販売
    8. 18. TDR 4人で5万円の予算は妥当か
    9. 19. ひらパー V字回復で生き残った訳
    10. 20. インパクト大きい自社株買い発表
    1. 1. 「あけおめメッセージ」のコツ
    2. 2. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
    3. 3. KDDI社長「夢中に挑戦できる」
    4. 4. スマホの実売台数ランキング
    5. 5. SBグループ 6250億円で買収へ
    6. 6. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
    7. 7. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
    8. 8. 無意識に同意→個情が筒抜けに?
    9. 9. ギズモード編集部が選ぶ2025年の｢ベストエンタメ｣
    10. 10. 今週の秋葉原情報(番外編) - 2026年の初売り情報、メモリ高騰の中でお得な特価品を見逃すな！
    1. 11. フォルダブルスマホ「motorola razr 50 ultra」の日本向けメーカー版にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
    2. 12. ソフトバンクG、OpenAIへの225億ドル追加出資完了
    3. 13. 今週の秋葉原情報 - あの″マイクラ風″簡易水冷が発売に、ROGやGODLIKEの限定記念モデルも
    4. 14. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
    5. 15. 冬休み中にクリアまで行けるゲーム3選
    6. 16. 「アーク 新春初売セール 2026」が1月1日開始、初売り限定BTOパソコンも台数限定販売
    7. 17. [山根康宏の「言っチャイナよ」] ファーウェイからフラッグシップモデルや薄型Airなど7機種が登場
    8. 18. 【LINEの新規登録方法】新しくアカウントを作成する方法【2026年最新版】
    9. 19. 富士フイルム、「フジノン映像機器 内覧会2017」を開催。NABで発表された4K Premierシリーズの新製品を中心とした展示
    10. 20. 年頭所感2026：NTT 島田社長
    1. 1. 昏睡だぞ 朝倉未来の惨劇に凍る
    2. 2. 救急搬送の朝倉未来 精密検査
    3. 3. 痛々しい姿でRIZINに…引退危機
    4. 4. マエケンに内部情報筒抜けだった
    5. 5. 「レフェリー早く止めろよ」指摘
    6. 6. Nイヤー駅伝で22人抜き&区間新
    7. 7. 阪神打撃投手に転身へ　現役引退の元ロッテ・西村天裕「またグラウンドでお会いできます！」
    8. 8. JRA史上初 還暦ジョッキー誕生へ
    9. 9. 朝倉未来が失神TKO負け 担架搬送
    10. 10. 置き石マーキング 被害額1350万
    1. 11. 3連覇中の卓球・早田ひなが報告
    2. 12. 朝倉未来 RIZINで「超強者祭り」
    3. 13. 前WBC王者の厳しい判定に猛批判
    4. 14. 紅白後に…駅伝中継の歌手に騒然
    5. 15. オコエ瑠偉 行方不明報道の真相
    6. 16. 米紙「25年間で最高の選手」
    7. 17. 中田英寿氏 ドバイの賞に喜び
    8. 18. フィギュアで「親子競技?」騒然
    9. 19. 「ロジスティード」の7文字 衝撃
    10. 20. 片岡氏 中村奨成は「群を抜く」
    1. 1. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
    2. 2. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
    3. 3. 本郷奏多 一般女性との結婚報告
    4. 4. 有吉NHKに怒られたか 憶測広がる
    5. 5. IZAM 吉岡美穂との離婚を発表
    6. 6. 長澤まさみ結婚 相手は映画監督
    7. 7. 【紅白】有吉弘行の“あのポーズ”がネットで話題　集中できないファン続出「紅白より有吉さんの指が…」
    8. 8. 永野芽郁 今はまだ色々と難しい
    9. 9. 安住アナ 第1子女児誕生を公表
    10. 10. 「9mm」かみじょうちひろが脱退
    1. 11. 松井珠理奈&辻本達規が結婚 全文
    2. 12. 声優の楠木ともり 結婚を発表
    3. 13. 松井珠理奈 辻本達規と結婚報道
    4. 14. 柏木由紀とすがちゃん年内結婚か
    5. 15. 紅白 綾瀬はるかの衣装が国宝級
    6. 16. 禁句か 紅白で歌詞2文字変わる
    7. 17. ちゃんみな＆HANA、新年ブランドビジュアル・映像発表「NO LABEL MUSIC」公式SNSも開設
    8. 18. 郷ひろみの扱い 紅白に疑問の声
    9. 19. Perfume休止へ 1つ「心残り」か
    10. 20. aespaに声かけぬ有吉&綾瀬 反響
    1. 1. 無印良品の大人きれいめコーデ
    2. 2. ワークマンの「あったかパンツ」
    3. 3. 結婚遅くなるほど高望みに…指摘
    4. 4. GU 大人の高見えロングコート
    5. 5. 義母影響で…手料理食べられない
    6. 6. 誰もが声漏らす芸術的なスイーツ
    7. 7. 妊活巡りすれ違いの果てした答え
    8. 8. セブンマニアが驚く新作スイーツ
    9. 9. オーブン不要 ミニココット
    10. 10. 苺が主役 期間限定スイーツ
    1. 11. 40・50代の魅力を引き出すヘア
    2. 12. ビアードパパ「贅沢いちご」登場
    3. 13. 片思いの男性に突き刺さるLINE
    4. 14. カルディの正月限定商品レビュー
    5. 15. 自分へのご褒美に 限定スイーツ
    6. 16. 品名偽装の現実 年始休みに漫画
    7. 17. 性交渉後に出血 夫は涙止まらず
    8. 18. 業スーで買いたい「冷凍食品」
    9. 19. でこぽん吾郎 保育士時代のエピ
    10. 20. UVケアに寄り添う新作サンケア