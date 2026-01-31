お笑いコンビ・ニッチェが３１日、ＴＯＫＹＯＦＭのラジオ番組「川島明そもそもの話」にゲスト出演した。パーソナリティーを務める麒麟の川島明は、結婚を決意させたのはニッチェの江上敬子だったと明かした。「私が独身の時に結婚の背中をとんでもなく押してくれて、正直半年くらい結婚早まったんです」これに対し江上が「言った記憶が全くない」と言うと、川島は「さびしい！これは」と声を荒げた。川島によると、