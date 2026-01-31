熊本市は衆院選の期日前投票所で、選挙人名簿に記載されていない男性に、投票用紙を誤って交付していたと明らかにしました。 熊本市によりますと、１月28日、中央区の期日前投票所を訪れた男性に投票用紙を誤って交付し、男性は小選挙区（熊本1区）に投票したということです。 この男性は熊本市内に居住実態がなかったため、選挙人名簿に登録されておらず、本来は、どの自治体でも投票できない状況でした。 職員が受け付け画面