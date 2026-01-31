有名弁護士の岡野武志氏（４８）が３０日に自身のＸを更新。麻薬取締法違反などの疑いで書類送検され、３０日に不起訴処分となったことが分かった女優の米倉涼子（５０）について言及した。米倉を巡っては一部週刊誌が昨年１０月、関東信越厚生局麻薬取締部が同８月に自宅を家宅捜索したと報道。米倉は同１２月、公式サイトで家宅捜索を受けたことを認めた上で、「今後も捜査には協力して参りますが、一区切りついたと認識して