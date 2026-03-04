俳優の米倉涼子演じるフリーランス外科医・大門未知子の活躍を描いたドラマの完結作となる『劇場版ドクターX FINAL』が、19日午後7時から地上波初放送されることが決定した。【画像】亡くなった西田敏行さんの姿も『劇場版ドクターX』クランクアップ写真2012年10月より7シリーズにわたりテレビ朝日系列で放送されてきた連続ドラマ『ドクターX』。専門医のライセンスと叩き上げのスキルだけを武器に、難易度の高い手術にも「私