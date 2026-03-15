昨年4月、不倫疑惑が週刊文春に報道されて“休業状態”の田中圭（41）に、にわかに現場復帰の声が囁かれ始めている。米倉涼子は依然残るダークなイメージをいかに払拭するかが、今後の女優生命を左右するそのきっかけになりそうなのは、先日テレビ朝日が発表した「劇場版ドクターX FINAL」（2024年12月6日公開、東宝）の地上波初放送。今月19日に放送が予定されている。「ドクターX──」といえば、昨年8月に麻薬取締法違反容