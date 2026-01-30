記者会見する減税ゆうこく連の原口共同代表（左）と河村共同代表＝30日午後、名古屋市減税日本・ゆうこく連合の原口一博河村たかし両共同代表は30日、名古屋市で記者会見した。両氏が重視する政策をそれぞれ表明したが、衆院選公約は発表しなかった。原口氏は「共通部分がいくつもある。当選後に擦り合わせる」と説明した。国会の法案採決に際し、重要度に応じて党議拘束を一部外す点では一致した。原口氏は「消費税は廃止一