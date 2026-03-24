メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市昭和区の鶴舞公園は「桜まつり」の真っ最中です。この時期、大勢のお花見の人たちでにぎわいますが、問題となるのが迷惑駐車です。そこで、今年から新たな対策が始まりました。 JR鶴舞駅を降りた目の前に広がる鶴舞公園。 高架沿いの細い一方通行の道路は、毎年、迷惑駐車などで混雑していました。 「鶴舞公園とJR鶴舞駅の間の道路。歩いている方はいますが、車が1台も通っていま