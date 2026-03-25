3月19日名古屋市議会の本会議が行われ、市が運営する752施設の使用料の値上げが可決された。これにより名古屋城の観覧料は現在の大人（個人）が500円から1000円へ。東山動植物園は大人1人の観覧料が500円から800円に。いずれも約32年ぶりの値上げで、今年10月に改定するという。「心の準備が追いつかない」の声も名古屋城は天守閣木造復元事業に伴う調査及び工事のため、2018年5月から天守閣は閉館しているだけに、《名古屋