名古屋城天守閣の木造復元事業を巡り、名古屋市の河村たかし前市長らの言動を市職員がパワーハラスメントと受け止めていた問題について、市の第三者委員会（委員長＝田口勤弁護士）は２４日、パワハラに該当しないとする調査報告書を公表した。報告書では、市長在任中の「復元できなかったら切腹」との発言に関し、河村氏が「職員に向け、奮起を促し、個人の政治家としての覚悟を強調する趣旨であった」と説明した点について、