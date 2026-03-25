メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋城の木造復元事業を巡る河村前市長の職員への発言について、「パラハラ」には該当しないとの判断です。 この結果を受け、河村前市長がメ～テレの取材に応じ、当時の思いを説明しました。 「僕からすれば忠実な仕事をやっていこうと名古屋の人の宝を作っていこうとそういう気持ちで発言した」（河村たかし前名古屋市長） 3年前の名古屋城の木造復元についての市民討論会で、障