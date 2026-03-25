25日、参議院予算委員会の一般質疑で、れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表が“ブラック校則”を批判した。【映像】“拍手なし”という異例の瞬間（実際の様子）奥田議員は「私は、8年前から人権侵害校則、いわゆるブラック校則を撤廃する活動を続けています。日本国民はなぜ理不尽に対して声を上げず、ブラック労働にも度重なる増税にも黙って我慢して従う人がこんなにも多いのか？ 掘り下げたら、学校に原因がありました」と切