2026年1月12日に投開票された前橋市長選で再選された小川晶氏が29日、群馬県知事の山本一太氏と面会をしたことをXで報告した。「かなり厳しい言い訳」批判連発小川氏をめぐっては、NEWSポストセブンが25年9月24日配信の記事で、既婚の男性部下と複数回ラブホテルを訪れていたと報じた。小川氏は同日の会見で、ホテルに行ったことを認めた上で「場所が極めて不適切だった」と謝罪。一方で、「男女の関係はありません」とし、その職