依然として続く中国からの圧力に日本はどう対抗すればいいのか。国際基督教大学教授（政治学・国際関係学）のスティーブン・R・ナギさんは「日本が今後より求められているのは、防衛や外交など他国との関係を築く上で、発信する意志だ。受け身から能動へ。それが戦争抑止力を機能させ続けるためにも必要だ」という――。写真＝共同通信社会談する高市首相（左）と中国の習近平国家主席＝2025年10月31日、韓国・慶州（代表撮影・共