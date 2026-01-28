在京スポーツ紙７紙の映画担当記者で構成される東京映画記者会は２８日、選考した「第６８回ブルーリボン賞」各賞を発表した。「ナイトフラワー」の森田望智（２９）が助演女優賞を獲得。森田は撮影のため、１日５食の?爆食?で７・５キロ増量するなど肉体改造したことを明かした。同作は、借金取りに追われて東京に逃げた母親（北川景子）が子供たちのためにドラッグの売人になることを決意し、夜の世界を疾走するヒューマンサ