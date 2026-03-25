女優、智順（ちすん＝43）が25日までにインスタグラムを更新。芸名を「ちすん」表記に再改名すると発表した。智順は「2026.4.1より、名前を『智順』から『ちすん』に戻すことになりました」と報告。「まぁ、色んな理由がありまして…名前を変えるのはもうこれで最後になると思いますw」と複雑な事情をうかがわせつつ、「映画公開の発表に伴い本日ご報告させていただくことになりましたこれからも変わらずよろしくお願い致しま