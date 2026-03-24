俳優佐藤二朗（56）が24日、Xを更新。芝居への思いなどをつづった。佐藤は「休みは、ない。若いとは言えないこの年齢で正直しんどい」と書き出した。そして「しかし芝居を諦め、打ちひしがれていた26歳の僕に言いたい。『お前は30年後、お前が一度は諦めた芝居を、毎日できてるぞ』と」と続け、「ドラマ『夫婦別姓刑事』4／14夜9時放送スタート。映画『名無し』5／22公開」と自身の出演作が今後立て続けに放送、公開されることを記