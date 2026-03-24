女優・広瀬アリス（31）が23日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、投稿を謝罪した。広瀬は22日に「推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ。充実してるからこそ仕事面で頑張れて輝く訳で我らはその輝いてるところを全力で拝むし全力で推すの」と私見を展開。「その輝いている部分以外の時も全て自分の都合の良いように自分の気分が悪くならないように生きてくれだなんてただの厄神。自分の推しは皆何はともあれ幸せであれ