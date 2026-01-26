Ｊ１アビスパ福岡は２６日、臨時株主総会および臨時取締役会で前横浜Ｍのスポーティングダイレクター（ＳＤ）だった西野努氏（５４）を代表取締役社長に選任したと発表した。金明輝前監督による複数のコンプライアンス違反が判明したことを受け、管理監督責任を明確にするため、結城耕造社長（４７）は３１日付で辞任する。この日、取材に応じた西野氏は「身の引き締まる思い。おめでとうございますという言葉をかけられるが、