タレントの藤田ニコル（27）がテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・55）に出演。母との海外旅行について語った。今回は、芸能人10人でお金にまつわるトークをし、エピソードに出てきた金額を加算して合計10億円を目指す企画を実施。藤田は「お母さんとパリ旅行、1週間行った。パリ、ニース、サントロペ行って。飛行機代、ホテル代、ご飯代だけで700万円。ホテルが凄くいいところに泊まったので」と告白した。ショッピン