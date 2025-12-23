Æ±À³Ãæ¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë·ö²Þ¤Ç¸±°­¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¤ª»î¤·ÇË¶É¡È¤ò¤·¤¿ÇÐÍ¥¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢Éü±ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÂ¾¤Î°ÛÀ­¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÉü±ï¤·¤¿ÇÐÍ¥Æ±»Î¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢Ç®Îõ¥­¥¹¤âABEMA¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦