12月11日、タレントの藤田ニコルが、Instagramで妊娠を発表した。おめでたい報告で祝福ムードにあふれるが、少し前から “予兆” を感じるファンもいたようだ。藤田は2023年8月に俳優の稲葉友と結婚を発表。今回、稲葉との連名で《この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です》と、新たな命を授かった心境をつづった。出産は