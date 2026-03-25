第１子妊娠中のタレント・藤田ニコルが２４日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、バラエティー番組での一部発言について訂正した。藤田は「上田と女のＤＥＥＰのにでています。切り抜きの動画でていますがごめんなさい友達はいます。。」（原文ママ）と切り出した。日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）の公式Ｘでは、この日までに２４日放送分の予告動画をアップ。今回は「３０