25日午後、名古屋市緑区の交差点で原付バイクが乗用車と衝突し、運転していた男子中学生が意識不明の重体です。警察によりますと、25日午後2時40分ごろ、緑区平手南の交差点で原付バイクと左から走ってきた軽自動車が出合い頭に衝突しました。この事故で原付バイクを運転していた14歳の男子中学生が、救急車で病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。現場は信号のない交差点で、警察は軽自動車を運転していた自営業の